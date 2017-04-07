Источник в Пентагоне опроверг данные о 36 промахнувшихся по базе Шайрат ракетах

Из 59 ракет Tomahawk («Томагавк»), выпущенных американскими эсминцами по сирийской авиабазе Шайрат, 58 поразили назначенные цели. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил в пятницу, 7 апреля, высокопоставленный источник в американском военном ведомстве.

По его словам, одна из ракет не вышла на цель из-за технического сбоя. Остальные поразили самолеты, защищенные капониры и хранилище горючего на аэродроме. «Информация о результатах удара все еще поступает», — подчеркнул источник.

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Ранее 7 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из 59 ракет до цели долетели только 23. В результате удара, по его словам, были уничтожены шесть истребителей МиГ-23. Сирийские военные подтвердили гибель 10 своих военнослужащих и девяти мирных жителей, в том числе четверых детей.

Американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп — в ответ на применение химического оружия в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), приписываемое сирийским правительственным силам.