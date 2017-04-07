Менее половины американских «Томагавков» долетели до Шайрата

В Минобороны назвали эффективность американского удара по авиабазе Шайрат в Сирии «крайне низкой». Только 23 из 59 ракет «Томагавк», выпущенных с американских кораблей, долетели до аэродрома, идут поиски остальных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23, а также радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены», — сообщил Конашенков.

По его словам, в ближайшее время планируется укрепить систему ПВО сирийских вооруженных сил для прикрытия объектов инфраструктуры.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа с двух кораблей американского флота был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих. В то же время губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази отметил, что, «по предварительным данным, пять человек погибли, семь пострадали».