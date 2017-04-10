Маккейн обвинил Россию в содействии химатаке в Сирии

Сенатор-республиканец Джон Маккейн обвинил Москву в содействии сирийским правительственным войскам в химатаке в провинции Идлиб. Об этом он заявил в понедельник, 10 апреля, на пресс-конференции в Белграде, передает CTV News.

По мнению американского политика, «русские знали о химическом оружии, потому что они действовали с той же базы». Шайрат периодически использовался ВКС России в качестве аэродрома подскока, основной пункт размещения находится на авиабазе Хмеймим.

«Я надеюсь, что подобное поведение Дамаска, явственно указывающее на сотрудничество с Москвой, никогда не повторится», — заявил сенатор. Он добавил, что не допустил бы использование аэродромов лояльными президенту Сирии Башару Асаду силами, если правительственные войска не откажутся от применения запрещенных вооружений. «Соединенные Штаты должны сначала сказать России, что такого рода военное преступление является неприемлемым в современном мире», — резюмировал Маккейн.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Кроме того, политик надеется, что визит в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона должен вылиться в соглашение, по которому «Россия не позволит Сирии когда-либо снова использовать химическое оружие».

Накануне Маккейн возложил на администрацию Трампа частичную вину за химатаку в Идлибе. Он заявил, что не согласен с позицией Тиллерсона, согласно которой Соединенные Штаты должны сначала ликвидировать террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) и только потом «иметь дело» с режимом Асада.

Маккейн известен своей антироссийской позицией, обвиняя Москву практически во всем. Так, 15 марта ему не понравилось поведение однопартийца Рэнда Пола во время обсуждения запроса Черногории на вступление в НАТО, и он заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина». В ответ Пол заявил, что сенатор, возможно, «слегка свихнулся».

4 апреля стало известно о химатаке на мирное население в сирийской провинции Идлиб, в результате которой 80 человек погибли и около 200 пострадали. Официальный Дамаск опровергает свою причастность к инциденту. В ночь на 7 апреля президент США приказал нанести удар по аэродрому Шайрат в Сирии. С двух эсминцев ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет.