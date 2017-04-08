Маккейн назвал Россию и президента Сирии «одинаково плохими»

Член сената Конгресса США республиканец Джон Маккейн заявил в эфире CNN, что «русские столь же плохи», как и президент Сирии Башар Асад, поскольку, вероятно, Москва знала о наличии химоружия у правительственных войск арабской республики.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации в Сирии, Маккейн назвал Россию «определенно соучастником». «Русским, вероятно, было известно о перемещении сирийской армией химического оружия, поскольку они являются союзниками Башара Асада. И именно они использовали высокоточное оружие против больниц в Алеппо. Они столь же плохи, как и Асад. Они помогали ему с бочковыми бомбами, они выручали его раз за разом», — заявил сенатор.

В ночь на 7 апреля два эсминца ВМС США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому правительственными войсками. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате которого погибли 80 человек. Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.

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Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. По его словам, сирийская армия не располагает запасами химического оружия. «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил чиновник.

Джон Маккейн, представляющий в сенате Конгресса штат Аризона, — один из старейших сенаторов США: ему 80 лет. Во время войны во Вьетнаме он был тяжело ранен, провел в плену несколько лет. Из-за ранения на протяжении всей дальнейшей жизни у него сохранился ряд физических ограничений по состоянию здоровья, но это не помешало ему 30 лет проработать в сенате.

Маккейн известен своей антироссийской позицией, обвиняя Москву практически во всем. Так, 15 марта ему не понравилось поведение однопартийца Рэнда Пола во время обсуждения запроса Черногории на вступление в НАТО, и он заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина». В ответ Пол заявил, что сенатор, возможно, «слегка свихнулся».