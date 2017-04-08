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Посольство США призвало американцев в России быть бдительнее

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США выпустили для своих граждан в России предупреждение, в котором призывают быть особо бдительными после ракетного удара по сирийскому аэродрому в провинции Хомс. Сообщение опубликовано на сайте посольства в Москве.

«Посольство США в Москве напоминает всем гражданам США, что политический климат в России требует проявления высочайшего уровеня бдительности и осторожности. После последних событий существует вероятность широкомасштабных демонстраций, а также усиления антиамериканских настроений», — отмечается в заявлении.

В связи с этим диппредставительство рекомендует гражданам не привлекать к себе лишнего внимания. Также рекомендуется постоянно иметь при себе документы и мобильный телефон с номерами экстренных служб.

В ночь на 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа США обстреляли крылатыми ракетами аэродром Шайрат, используемый правительственными войсками Сирии. Инцидент случился после сообщений о якобы применении силами сирийского лидера Башара Асада химоружия в провинции Идлиб. Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал мнение, что удар по авиабазе был нанесен в нарушение международного права и поставил Москву и Вашингтон «на грань боевых столкновений».

Позднее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что мировое сообщество считает удар по Сирии надлежащим ответом, и большинство стран одобряют действия американского президента.

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