Россия определилась с виновником химатаки в Сирии

Химическая атака в сирийском городе Дума была инсценирована спецслужбами Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 16 апреля.

«У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было, и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил постпред.

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Он указал, что провокацию непосредственно совершили некоммерческие организации, которые на платной основе сотрудничают с властями Соединенного Королевства, а также США. Среди них Шульгин обозначил и «Белые каски» — спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом.

Постпред добавил, что Вашингтон, Лондон и Париж, нанесшие 14 апреля удар по сирийским объектам, не заинтересованы в проведении объективного расследования произошедшего в Думе. Москва рассматривает налет как акт агрессии и попытку сорвать мирное урегулирование в регионе, добавил он.

Ранее в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о наличии неопровержимых данных о том, что вероятная химатака в Думе была постановкой спецслужб. Он указал, что к ней причастно «государство, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», однако не назвал его.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

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