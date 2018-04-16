В Кремле прокомментировали удар США по Сирии

Кремль расценивает ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии как акт агрессии и очередное нарушение международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«В субботу и воскресенье мы все стали свидетелями очередного нарушения международного права, очередной агрессии ряда стран против суверенной Сирийской Арабской Республики. Вы знаете позицию России, которая была четко и однозначно сформулирована в заявлении главы российского государства», — сказал Песков.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку США и союзников на Сирию «актом агрессии против суверенного государства».

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — говорилось в тексте обращения Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Совместная операция трех западных государств прошла ночью 14 апреля. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, все они достигли цели. В Генеральном штабе ВС России заявили, что были запущены 103 ракеты, 71 из них удалось перехватить средствами сирийской ПВО.

Поводом для атаки стала информация, что сирийские правительственные войска при зачистке от боевиков города Дума якобы сбросили хлорную бомбу. Дамаск и Москва опровергают эту информацию и считают ее провокацией.

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