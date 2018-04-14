Путин отреагировал на удар американцев по Сирии

Президент России Владимир Путин назвал атаку США, Великобритании и Франции на Сирию актом агрессии. Текст заявления обращения Путина опубликован на сайте Кремля.

«Без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — отметил Путин.

По его словам, «в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска».

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«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — говорится в тексте.

Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

В ночь на 14 апреля по территории Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет, которые поразили как военные, так и гражданские объекты. Сведений о погибших не поступало. Сирийцы заявляют, что сбили большинство ракет на подлете к целям.

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