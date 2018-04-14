МИД России обвинил в обстреле Сирии «заявляющие о своей исключительности страны»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по Дамаску нанесли «заявляющие о своей исключительности страны». Об этом она написала в своем Facebook.

«Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар», — написала она.

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«За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила, что 15 лет назад США «использовали пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», указав на недавние сообщения Белого дома о том, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации».

В настоящее время первый совместный налет войск США, Великобритании и Франции на Сирию завершился. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии в ночь на субботу, 14 апреля. По его словам, удар осуществлен в ответ на применение «монстром» химоружия в Восточной Гуте. Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

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