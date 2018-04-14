Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о завершении первого удара по Сирии. Его слова передает агентство Reuters.

По его словам, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

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Министр уточнил, что на этот обстрел было потрачено в два раза больше ресурсов, чем при атаке в 2017 году. Целями для сегодняшнего обстрела были выбраны предприятия по разработке и производству химоружия. «В прошлом году [президент Сирии Башар] Асад не принял сигнал. Сегодня мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку», — сказал он.

Мэттис добавил, что в ходе удара сообщений о потерях США не поступало.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии в ночь на субботу, 14 апреля. По его словам, удар осуществлен в ответ на применение «монстром» химоружия в Восточной Гуте. Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

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