Асад появился на работе с утра после ударов по Сирии

В Telegram-канале президента Сирии опубликована видеозапись, на которой Башар Асад идет на работу с чемоданом в руке. Ролик сопровождается комментарием: «Утро скорби».

В ночь на 14 апреля несколько объектов в Сирии подверглись атаке со стороны США, Великобритании и Франции. Было выпущено более 100 крылатых ракет, большая часть которых, по утверждению российского Минобороны, была уничтожена на подлете к целям.

По информации Генштаба Сирии, по предварительным данным, во время обстрела в Хомсе пострадали три человека.

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