США заподозрили Россию в уничтожении следов химатаки в Думе

В США считают, что Россия могла уничтожить улики на месте возможной химической атаки в сирийском городе Дума. Такое мнение выразил американский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд, передает Deutsche Welle.

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По его словам, россияне, возможно, посетили место атаки. «Мы обеспокоены тем, что русские могли уничтожить улики в попытке сорвать усилия миссии ОЗХО по сбору фактов, направленные на проведение эффективного расследования», — сказал Уорд на заседании организации в Гааге.

Он добавил, что «ОЗХО уже давно пора осудить сирийское правительство за химический террор и потребовать привлечения тех, кто несет ответственность за эти ужасающие действия, к международной ответственности».

Совместная операция США, Франции и Великобритании прошла ночью 14 апреля. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, все они достигли цели. В Генеральном штабе ВС России заявили, что были запущены 103 ракеты, 71 из них удалось перехватить средствами сирийской ПВО.

Поводом для удара по Сирии послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

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