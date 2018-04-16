США заподозрили Россию в уничтожении следов химатаки в Думе

В США считают, что Россия могла уничтожить улики на месте возможной химической атаки в сирийском городе Дума. Такое мнение выразил американский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд, передает Deutsche Welle.
По его словам, россияне, возможно, посетили место атаки. «Мы обеспокоены тем, что русские могли уничтожить улики в попытке сорвать усилия миссии ОЗХО по сбору фактов, направленные на проведение эффективного расследования», — сказал Уорд на заседании организации в Гааге.
Он добавил, что «ОЗХО уже давно пора осудить сирийское правительство за химический террор и потребовать привлечения тех, кто несет ответственность за эти ужасающие действия, к международной ответственности».
Совместная операция США, Франции и Великобритании прошла ночью 14 апреля. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, все они достигли цели. В Генеральном штабе ВС России заявили, что были запущены 103 ракеты, 71 из них удалось перехватить средствами сирийской ПВО.
Поводом для удара по Сирии послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.