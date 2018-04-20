США отвели особую роль истребителям F-22 во время удара по Сирии

Центральное командование ВВС США полагает, что истребители-невидимки F-22 Raptor сыграли не последнюю роль в авиаударах коалиции по Сирии благодаря своим «уникальным возможностям». Об этом говорится в заявлении Центрального командования, передает Task and Purpose.

По словам военных, F-22 обеспечивали поддержку американских войск и союзников, действовавших на земле. В это время США, Франция и Великобритания атаковали химобъекты на западе Сирии.

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Пресс-секретарь Центрального командования ВВС Соединенных Штатов Марк Графф пояснил, что F-22 — единственный самолет, «который способен действовать в зоне поражения сирийской ПВО». Сколько истребителей приняло участие в атаке, не уточняется.

США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

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