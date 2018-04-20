Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников

Бойцы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в результате американских авиаударов в феврале могли лишиться модернизированных БРДМ-2, на которых они передвигались в Сирии. Об этом пишет «Вестник Мордовии».

Как отмечает издание, усовершенствованные бронемашины, которые, по некоторым данным, состояли на вооружении ЧВК Вагнера и действующего вместе с ней формирования «Охотники на ИГИЛ» (ИГИЛ, ИГ — террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России), были одними из лучших в мире. Они были оснащены дополнительной броней, а также дистанционно управляемыми с помощью видеокамер боевыми модулями с двумя спаренными 23-миллиметровыми пушками.

БРДМ-2 активно использовались в ходе проведения операций на территории Сирии, однако ни разу не были замечены после того, как наемники подверглись атаке ВВС США в феврале. Кроме того, в марте в сети появились кадры, запечатлевшие отправку ЧВК и «Охотников» в Восточную Гуту: на них видно, что наемники передвигались уже на КамАЗ-43118.

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По мнению военных экспертов, это свидетельствует о том, что бойцы ЧВК полностью лишились имевшихся у них бронемашин данной модели, отмечает «Вестник Мордовии».

В начале февраля российские наемники попали под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Отмечалось, что американцы применили в том числе самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Данные о погибших россиянах разнились: поступала информация, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. МИД России предварительно подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих.

Позднее стало известно, что наемники, попавшие под обстрел, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

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