Франция объяснила бездействие Германии в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил неучастие Германии в военной операции в Сирии особенностями ее конституции. Слова Макрона передает ТАСС со ссылкой на трансляцию его выступления Twitter.

По словам французского лидера, Париж консультировался с Берлином по поводу удара по сирийским объектам, однако Основной закон ФРГ не позволил канцлеру страны Ангеле Меркель быстро принять необходимое решение.

«Учитывая необходимость оперативного осуществления операции, решение о ее проведении было принято тремя странами — США, Великобританией и Францией, — так как их конституции позволяли принять конфиденциальное решение, не дожидаясь в течение нескольких недель проведения дебатов в парламенте», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что европейские страны продолжат тесно сотрудничать по сирийской проблеме.

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Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщал, что Германия готова выступить посредником между Россией и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии. Он также отмечал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.

США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Меркель перед этим заявляла, что страна не будет принимать участия в военных действиях в Сирии.

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