Германия предложила Западу помочь договориться с Россией

Германия готова стать посредником между странами Запада и Россией, чтобы урегулировать конфликт в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Reuters.

«Мы должны использовать ситуацию [в Сирии], чтобы возобновить политический процесс. В этом разговоре нам нужна Россия», — сказал он, отметив необходимость «держать окно для диалога с Кремлем открытым».

Варианты сотрудничества с Россией страны «Большой семерки» должны обсудить на предстоящем саммите в канадском Торонто. Ранее министры иностранных дел стран G7 выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании.

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Маас 13 апреля заявил, что Запад должен усилить давление на Россию в связи с событиями в Сирии. Он также положительно оценивал решение стран Европы выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

В обоих случаях Маас отмечал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.

США, Франция и Великобритания нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Канцлер Германии Ангела Меркель перед этим заявляла, что Германия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Евросоюз выступил с жесткой критикой в адрес Москвы, а также ввел некоторые ограничительные меры в отношении РФ. После этих событий перестал существовать формат «Большой восьмерки», в которую входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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