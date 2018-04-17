Мир
 
Последние новости
Трамп нашел замену своим военным в Сирии
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Раскрыт план защиты России от жестких санкций США
Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки
Россия резко сократила вложения в гособлигации США
Японка хоронила кота и умерла
Блогер превратилась в монстра в попытках угодить подписчикам
В Амстердаме поставили будку самоубийств
Американские журналисты приехали в Сирию и опровергли новость о химатаке
Новости партнеров

Страны G7 призвали Россию срочно ответить по «делу Скрипаля»

Перейти в «Мою Ленту»

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании. Документ размещен на сайте правительства Канады, председательствующей в этом году в организации.

«Мы едины в самом решительном осуждении атаки 4 марта с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери. Мы соглашаемся с позицией Великобритании и разделяем ее, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что этому нет реального альтернативного объяснения», — указано в заявлении. — Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при нападении на Скрипаля использовалось вещество под названием BZ. В качестве доказательства он сослался на данные экспертизы швейцарской лаборатории, полученные Москвой на условиях конфиденциальности. Глава российского МИД подчеркнул, что указанное вещество находилось на вооружении США и других стран НАТО, в СССР и России такие химические соединения не разрабатывались.

3 апреля сообщалось, что специалисты лаборатории Портон-Даун в Великобритании идентифицировали токсин, использованный для отравления Скрипаля, как газ семейства «Новичок». Его происхождение они не установили.

Отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

В «Группу семи» (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британских футболистов напугали русскими девушками
Германия призвала не объявлять Россию врагом
Указанные Лавровым швейцарские химики переложили ответственность на британцев
Другие материалы рубрики
Мир00:4916 апреля

Русская весна

Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
10:04Сегодня

Трамп нашел замену своим военным в Сирии

19:5116 апреля

Против американских ракет применили российский «Панцирь»

07:23Сегодня

Российские военные опровергли сообщения об обстреле сирийской авиабазы

Мир00:0029 марта

В тени кебабов

Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
06:33Сегодня

Американские журналисты приехали в Сирию и опровергли новость о химатаке

06:02Сегодня

Наркоторговцев поймали по отпечатку пальца в мессенджере

15:1716 апреля

США заподозрили Россию в уничтожении следов химатаки в Думе

Мир00:0212 марта

Добро пожаловать в рейх

Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
03:19Сегодня

Российские моряки помешали британской подлодке обстрелять Сирию

05:08Сегодня

Американцы из гетто украли пистолеты, сбежали от полиции и умерли

11:3316 апреля

Трамп насобирал десятки миллионов долларов на второй срок

Россия
«Хмельные запахи шизофрении»
Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
Режим черного неба
Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Врачу-гематологу Мисюриной отменили приговор
Мост с плакатом «"Газель" не проедет» поймал 146-ю жертву
Тимофею Трифонову пять лет«Его сердце трепещет, а пульс невозможно посчитать»
Только срочная операция спасет жизнь пятилетнему Тимофею
«Американцы были в восторге от нашей водки»
Менты из России уехали в Штаты со своей сгущенкой и влюбили в себя суровых копов
Все материалы
Мир
Русская весна
Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
Трамп нашел замену своим военным в Сирии
Российские военные опровергли сообщения об обстреле сирийской авиабазы
Страны G7 призвали Россию срочно ответить по «делу Скрипаля»
Американские журналисты приехали в Сирию и опровергли новость о химатаке
Наркоторговцев поймали по отпечатку пальца в мессенджере
Российские моряки помешали британской подлодке обстрелять Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Чиновник попался на взятках кониной, говядиной и Lexus
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
МИД Украины призвал готовиться к «худшему сценарию» в Донбассе
Порошенко решил сохранить выгодные для Украины соглашения о сотрудничестве с СНГ
Туркменскую молодежь перестали пускать за границу
Два сотрудника СБУ покончили с собой в один день
Все материалы
Экономика
Илон МаскНе вывозит
Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
Откопать стюардессу
Ударом по «Русалу» США пытаются поднять собственную алюминиевую отрасль
Россия резко сократила вложения в гособлигации США
Раскрыт план защиты России от жестких санкций США
Трамп отложил новые антироссийские санкции и оживил рубль
Билеты на авиарейсы из России резко подорожают
Amazon вынудила сотрудников писать в бутылки из-за угрозы увольнения
Все материалы
Силовые структуры
Старшие по мечети
Мусульмане в тюрьмах живут по своим законам. Воры им не власть
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
Высокопоставленный борец с коррупцией оказался «черным банкиром»
Россиянин уехал на дачу и попал в СИЗО
Бывший глава томского УМВД получил скидку на машины и стал фигурантом дела
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Falcon HeavyМаскам тут не место
Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
Кофе оказался полезным для сердца
Американские «Свобода» и «Независимость» оказались «плавучей кучей мусора»
Найдены гены скорой смерти
Китай получил «смертельное оружие»
Все материалы
Спорт
Федор СмоловДосвистелись
Российский футбол сотрясают скандалы. Виноваты судьи, страдают игроки и фанаты
Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки
Футболист российского клуба узнал о существовании Перми из «Реальных пацанов»
Британских футболистов напугали русскими девушками
Украинец Усик отказался проводить бой в России
Ковальчук пропустит чемпионат мира
Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с Россией
Все материалы
Культура
Старые пердауны
Главная театральная премия страны: шутки из «Аншлага», зеки и совок
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
The Jesus and Mary Chain «Быть пьяным — это норма»
На их концертах фанатам разбивали лица битами. Теперь они едут в Россию
Бывшая солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Актер сериала «Мент в законе» сжег глаза водителю автобуса
Кобзон попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Узкий круг
В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Вы шалаву не видели?»
Пуритане из телевизора с упоением обсуждают сексуальную жизнь россиян
Креативное резюме программиста c лопатой запутало работодателя
Блогер превратилась в монстра в попытках угодить подписчикам
Хакеры взломали казино через аквариум
Австралия посовещалась с союзниками и обвинила Россию в кибератаках
Все материалы
Ценности
Вивьен ВествудРыжая бестия
Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Куртизанка в мехах
Она прошла путь от проститутки до хозяйки Аргентины
Китайская паранджа спасла бедных афганских женщин
Канье Уэста забьют эскизом Гоши Рубчинского
Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду
В косметике нашли отходы животных
Все материалы
Путешествия
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Россия возобновила полеты в Египет
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»
Россиянин уехал в Египет и выжил. Повторять не рекомендуется
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Все материалы
Из жизни
«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»
Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Сильная и независимая
Она сбежала из Ирана в Россию, открыла ресторан и рисует обнаженку
Племянник невесты принца Гарри вывел к свадьбе новый сорт конопли
В Амстердаме поставили будку самоубийств
Кладоискатели нашли сокровища короля викингов
Католический кардинал научился изгонять дьявола по телефону
Все материалы
«Форды» не для России
Экзотические и редкие модели, которые никогда не продавались в нашей стране
«Возьмите в дорогу пистолет»
Что советовали женщинам-водителям сто лет назад
Почти кроссовер? Факты про новый Ford Focus
Версия для бездорожья, роскошное исполнение и другие подробности про Focus
Длительный тест Mazda CX-9
Рассказываем про зимнюю эксплуатацию, конкурентов и стоимость владения
Обновленный Infiniti QX80 подорожал на 900 тысяч рублей
«Ниссаны» оснастят мультимедийками «Яндекса»
Разгон 5007-сильного гиперкара показали на видео
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы