Указанные Лавровым швейцарские химики переложили ответственность на британцев

Лаборатория в Швейцарии, на выводы которой сослался глава российского МИД Сергей Лавров в заявлении по делу Скрипалей, прокомментировала его слова в своем Twitter.

«Только ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — прим. «Ленты.ру») может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», — говорится в сообщении.

14 апреля Лавров заявил, что при нападении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь использовалось вещество под названием BZ. В качестве доказательства он сослался на данные экспертизы швейцарской лаборатории, полученные Москвой на условиях конфиденциальности. Глава российского МИД подчеркнул, что указанное вещество находилось на вооружении США и других стран НАТО, в СССР и России такие химические соединения не разрабатывались.

Материалы по теме Эффект «Новичка» Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в докладе не упоминалось название «Новичок» и не уточнялся его тип.

3 апреля сообщалось, что специалисты лаборатории Портон-Даун в Великобритании идентифицировали токсин, использованный для отравления Скрипаля, как газ семейства «Новичок». Его происхождение они не установили.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как именно их отравили, до сих пор не выяснено. Лондон неоднократно обвинял в случившемся Россию, Москва отрицает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!