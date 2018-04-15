Разработчик «Новичка» сравнил отравление Скрипалей и штурм «Норд-Оста»

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, отравили фентанилом — веществом, которое применяется для изготовления наркотиков. Об этом заявил РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

«Каждый год в Британии погибают 2,5 тысячи людей от фентанильных отравлений, потому что там модны такие наркотические средства», — отметил он.

По словам Ринка, в России фентанил использовался для изготовления обезболивающих для армии и спецсредств для силовых структур. В частности, газ на его основе применяли во время штурма театрального центра на Дубровке в Москве, где террористы держали в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост». «Картина со Скрипалями была такая же, особенно восстановление после отравления», — считает специалист.

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Он добавил, что выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Скрипалей отравили токсином высокой чистоты, только подтверждает факт, что использовавшееся в Солсбери вещество не могло быть его разработкой. По его словам, «Новичок» — очень неустойчивое вещество, поэтому на месте преступления, скорее всего, нашли бы не токсичные вещества, а нетоксичные продукты распада яда.

«Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же», — заключил Ринк.

ОЗХО 12 апреля подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в докладе не упоминается название «Новичок». Великобритания сочла выводы организации доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона. 14 апреля глава российского МИД Сергей Лавров, ссылаясь на данные экспертизы в швейцарской лаборатории, заявил, что при отравлении Скрипаля было использовано вещество BZ, производимое в США и других странах НАТО.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как именно их отравили, до сих пор не выяснено. Лондон неоднократно обвинял в случившемся Москву, Москва отрицает все обвинения. При этом специалисты химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не смогли доказать, что использованное для отравления вещество имеет российское происхождение.

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