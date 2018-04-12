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Британия сочла выводы ОЗХО по делу Скрипаля обвинением России

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Борис Джонсон

Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон в очередной раз заявил, что только Россия могла быть виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Его слова передает Sky News в четверг, 12 апреля.

«Нет никаких сомнений в том, чем именно отравили [Скрипалей], и нет никакого другого объяснения тому, кто это сделал. Только у России была такая возможность и мотив», — сказал он.

Британская сторона уверена, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Лондона о том, что Скрипалей отравили именно нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Телеканал Sky News отмечает, что чистота обнаруженного в пробах с места происшествия химиката указывает на то, что за отравлением стоит государственная структура.

При этом в самом опубликованном докладе ОЗХО «Новичок» не упоминается ни разу. Название вещества, которым были отравлены Скрипали, будет засекречено и доступно только членам организации.

Ранее 12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. В докладе организации говорится, что обнаруженный в пробах химикат был чистым и без каких-либо примесей.

В начале апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованное для отравления вещество имеет российское происхождение.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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Предыстория: ОЗХО вынесла вердикт по отравлению Скрипалей
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