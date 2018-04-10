Юлию Скрипаль выписали из больницы

Юлию Скрипаль, отравленную вместе с отцом Сергеем Скрипалем в начале марта в британском Солсбери, выписали из больницы и доставили в безопасное место. Об этом сообщает «Би-би-си» во вторник, 10 апреля.

Из больницы ее выписали в понедельник, 9 апреля, уточняет издание, однако об этом не сообщалось.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице. Как стало известно ранее, он вышел из критического состояния. По словам медиков, он быстро идет на поправку. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль сообщалось в конце марта.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Как считает Лондон, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и около 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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