Сергею Скрипалю стало лучше

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, больше не находится в критическом состоянии. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление врачей.

«Он хорошо реагирует на лечение, быстро идет на поправку», — приводит агентство слова Кристин Бланшард (Christine Blanshard) из Salisbury District Hospital.

За день до этого полиция Великобритании опубликовала заявление дочери Скрипаля Юлии, которая также находится в больнице после отравления в Солсбери. Женщина сообщила, что пришла в себя неделю назад и с каждым днем ей становится лучше.

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Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Как отмечал таблоид The Sun, полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Британские власти возложили ответственность за покушение на Россию. Москва отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появилось это вещество.

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