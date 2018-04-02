В деле Скрипаля появилась версия об отравленной гречке

Веществом, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По сведениям издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако женщина забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Отмечается, что полиция уже допросила знакомую Юлии. Подробности не сообщаются. Известно только, что в России она работает в крупной медицинской компании.

Как стало известно The Sun, полиция не исключает, что отравляющее вещество «Новичок» могло находиться, в частности, в крупе.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и 27 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!