Россия потребовала ответов от ОЗХО по «делу Скрипаля»

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Список вопросов был опубликован на сайте МИД в воскресенье, 1 апреля.

Первый вопрос в списке касается того, какого рода помощь запросил Лондон у организации. Также Россию интересует, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата ОЗХО, как проходила процедура отбора проб и где они будут анализироваться.

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Кроме того, Москва намерена получить ответ, как работала экспертная группа организации в Великобритании и сколько потребуется времени Техсекретариату ОЗХО, чтобы подготовить заключение по предоставленным британской стороной материалам.

Три вопроса касаются участия Франции в «деле Скрипаля». В частности, уведомляла ли французская сторона о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания, передавала ли она в ОЗХО материалы собственного расследования и может ли Москва с ними ознакомиться.

Ранее сообщалось, что Россия направила 14 вопросов по отравлению шпиона британскому внешнеполитическому ведомству и еще 10 вопросов — французскому.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и 27 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.

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