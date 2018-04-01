Поддержавшая британцев Германия захотела опереться на Россию

Германия положительно оценивает решение стран Европы о высылке российских дипломатов, при этом надеется, что Россия останется опорой Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Хайко Маас в интервью Bild.

Он считает, что высылка сотрудников диппредставительств значит нечто большее, чем просто поддержка Великобритании. «Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России была важна (...) как сигнал единства», — подчеркнул Маас.

В то же время он уверен, что Россия является для Евросоюза опорой и важным партнером в делах, касающихся решения региональных конфликтов и поддержания мирового порядка. «Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова», — подчеркнул глава МИД Германии.

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Дипломатический скандал разгорелся после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. 4 марта их нашли в бессознательном состоянии в сквере. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения.

В ответ на отравление Скрипаля Великобритания выслала 23 российских дипломата. Позицию Лондона поддержали США, которые выслали 60 членов российской дипмиссии, а также 27 других стран, в том числе Украина и Австралия.

Россия уже приняла ответные меры. 29 марта 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата. 31 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о высылке 50 сотрудников британской дипмиссии.

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