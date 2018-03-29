Россия вышлет 60 американских дипломатов

Российские власти объявили персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Им надлежит покинуть страну до 5 апреля.

Помимо этого, Москва отозвала согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американская сторона должна полностью освободить предоставленное им помещение за два дня.

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Также от посла США Джона Хантсмана были потребованы разъяснения его высказываний о возможности ареста российских государственных активов в Соединенных Штатах. «Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности», — подчеркнули в МИД.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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