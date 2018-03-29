Россия определилась с ответом на высылку дипломатов

Москва в ответ на высылку российских дипломатов из США и других стран вышлет аналогичное число работников иностранных дипломатических миссий. Об этом журналистам сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, ответные меры в отношении Соединенных Штатов включают в себя прекращение работы американского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

«Ответные меры будут зеркальными и не только», — подчеркнул министр.

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Как сообщает РИА Новости, посол США в Москве Джон Хантсман уже посетил МИД России, где ему было объявлено об ответных действиях российской стороны.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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