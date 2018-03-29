США заявили о готовности к диалогу с Россией и крепких связях между народами

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми». Видеообращение главы американской дипмиссии опубликовано в официальном Twitter-аккаунте посольства США.

По его словам, на этой неделе Вашингтон с союзниками принял меры в отношении Москвы в связи с «невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество».

Он добавил, что подобное происшествие нельзя оставить без ответа. «Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими», — отметил дипломат.

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26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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