Британия сравнила дело Скрипаля с романом Достоевского

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил дело отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с событиями, описанными в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом говорится в тексте речи главы Форин-офиса, опубликованном на сайте ведомства.

«Это, скорее, похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают», — отмечается в тексте.

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26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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