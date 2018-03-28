Великобритания взялась за визы российских олигархов

Лондон на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерен пересмотреть документы порядка 700 российских предпринимателей, которые иммигрировали в Великобританию по визам для инвесторов. Об этом в среду, 28 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел королевства Эмбер Радд.

Решение властей страны коснется предпринимателей из России, которые получили разрешение на въезд в королевство до 2015 года, отмечает агентство. Получив визу инвестора, они обязались вложить в экономику Великобритании порядка 2,8 миллиона долларов или больше.

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Премьер-министр страны Тереза Мэй ранее заявила, что в Лондоне «нет места» для представителей коррумпированной российской элиты или их денег. Она также предложила полиции обратить пристальное внимание на состоятельных россиян в Великобритании и требовать у них объяснения о происхождении их капиталов, пишет издание.

В Великобритании в 2018 году вступил в силу закон «О криминальных финансах». Он позволяет судам королевства направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы с требованием объяснить происхождение их имущества или средств. Владелец в таком случае должен будет доказать, что «подозрительное имущество» приобретено на средства от честного источника дохода. Власти страны уже выдали несколько ордеров на арест имущества, принадлежащего российским гражданам.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери 4 марта. Оба находились в бессознательном состоянии. Позже стало известно, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

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