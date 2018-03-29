В Госдепе США признались в любви к русским

Представитель Госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер заявила, что Вашингтон надеется в будущем наладить отношения с Москвой. Об этом она рассказала в интервью эстонской газете Postimees.

«США не хочет войны с Россией. Мы хотим мирного сотрудничества и добрых отношений. И будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России», — сказала она.

Акер отметила, что Вашингтон доверяет данным Лондона по «делу Скрипаля». «Доказательства Великобритании, представленные мировому сообществу, достаточно убедительны для того, чтобы принять тяжелую правду: эту атаку, это нападение на мирного агента совершила Россия. Что совершенно недопустимо, поскольку несет угрозу для простых жителей Европейского Союза», — пояснила представитель Госдепа.

Ранее 26 марта США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Сообщалось, что среди них 12 сотрудников миссии при ООН, которых назвали «офицерами российской разведки». Также принято решение о закрытии генконсульства в Сиэтле.

Одновременно о высылке сотрудников диппредставительств объявил ряд европейских стран и Украина.

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