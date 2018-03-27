Госдеп США назвал условия для улучшения отношений с Россией

Для улучшения отношений с США и их союзниками Москва должна признаться в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, сообщают РИА Новости.

«Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — сказала Науэрт.

При этом представитель Госдепа ушла от ответа на вопрос, передавал ли Лондон Штатам доказательства причастности России к химической атаке. «У меня нет доступа к такой информации. Это гораздо шире, чем Госдепартамент. Это то, с чем имеет дело правительство США на самом высоком уровне», — сказала Науэрт.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в атаке Москву и выслала 23 российских дипломатов. В знак солидарности о высылке российских дипломатов заявили другие страны Европы, Канада и Австралия. США решили выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрыть консульство РФ в Сиэтле. Россия отвергает все обвинения в отравлении Скрипалей и заявляет, что случившееся в Солсбери необходимо квалифицировать как теракт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!