МИД предложил закрыть консульство США в Петербурге

В качестве ответных мер на закрытие российского генконсульства в Сиэтле МИД предложил закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, пишут «Известия».
Собеседник газеты объяснил, что такое решение объясняется важностью петербургского консульства для американцев с точки зрения статуса. По словам пресс-секретаря посольства США Марии Олсон, американская сторона оставляет за собой право отреагировать на любые меры, принятые Россией.
Ранее российское посольство устроило голосование на своей странице в Twitter и предложило пользователям выбрать, какое из американских консульств в России стоит закрыть.
47 процентов проголосовавших в Twitter высказались за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. 35 процентов опрошенных посчитали, что лучше всего в качестве ответной меры закрыть консульство США в Екатеринбурге. За закрытие дипмиссии во Владивостоке проголосовали 18 процентов. Всего в опросе участвовали 57,5 тысяч человек.
Ранее власти США объявили, что высылают из страны 48 сотрудников российского посольства, 12 дипломатов из миссии России при ООН и закрывают консульство в Сиэтле.
Вашингтон мотивирует свои действия солидарностью с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.