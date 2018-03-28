США согласились поверить Британии на слово в деле Скрипаля

США приняли на веру заявление Лондона о виновности России в деле Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в ходе регулярного брифинга, запись которого размещена на YouTube.

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Отвечая на вопрос о наличии у Лондона достаточных для обвинения Москвы доказательств, она сказала, что «Великобритания — наш союзник. Если Великобритания утверждает о существующих доказательствах, что они знают, что Россия ответственна за это, у нас есть все основания верить им».

«Лично я не видела доказательств. Если они были нам направлены, то явно не в Госдепартамент. Это вопрос, который решается на самых высоких уровнях в правительстве США», — добавила Науэрт.

27 марта газета «Коммерсантъ» опубликовала секретный документ, распространенный в Москве 22 марта посольством Великобритании среди иностранных дипломатов. В короткой презентации содержится тезис, что Россия «без всяких сомнений ответственна» в отравлении Скрипаля, а также перечисляются «враждебные действия Москвы» за последнее время, в том числе якобы вмешательство в американские выборы и DDoS-атака на интернет Эстонии в 2007 году.

В тот же день побывавшие на брифинге в российском посольстве в Великобритании западные дипломаты признались, что Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и ряд европейских стран.

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