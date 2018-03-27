Опубликована презентация британского посольства по «делу Скрипаля»

Опубликована секретная презентация о деле Скрипаля, которую иностранным послам показали в посольстве Великобритании в России 22 марта. Состоящий из шести слайдов документ выложила газета «КоммерсантЪ».

Титульный лист состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта,

Третья страница посвящена «новой фазе российской агрессии», и содержит тезис, что Россия «без всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери. «Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — утверждается в документе.

Далее следует описание отравляющего нервно-паралитического агента «Новичок» и точное число доставленных в больницу и количество задействованных в расследовании.

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Пятый слайд озаглавлен «Длинный список враждебных действий России» из 12 пунктов. Лондон обвинил Москву в «убийстве в ноябре 2006 года Александра Литвиненко, DDoS-атаке на интернет Эстонии в 2007 году, вторжении в Грузию, оккупации Крыма и дестабилизации на Украине». Кроме того, Россия, по версии Великобритании, «сбила Boeing MH-17 над Донбассом, взломала Бундестаг, вмешалась в американские выборы, попыталась организовать переворот в Черногории, осуществила кибератаку на Министерство обороны Дании, распространила вирус-вымогатель NotPetya, и отравила Сергея и Юлию Скрипаль» в марте 2018 года.

Финальная страница перечисляет меры, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему «весьма убедительной». По его словам, Вашингтон полностью доверяет информации, предоставленной британской стороной, — картина была «достаточно ясной» для всех присутствовавших.

Ранее 27 марта послы иностранных государств подтвердили на брифинге в российском посольстве в Великобритании, что Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования дела Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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