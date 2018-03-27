Посол США в России оценил доказательства по «делу Скрипаля»

Посол США в России Джон Хантсман рассказал о доказательствах причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, Вашингтон полностью доверяет информации, предоставленной британской стороной на брифинге для дипломатов. Он добавил, что картина была «достаточно ясной» для всех присутствовавших.

«Они [британцы] подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом», — заявил он, отвечая на вопрос о неоспоримости предоставленных фактов. Он добавил, что России стоит обратить внимание на эту информацию. Однако, по словам Хантсмана, распечатки раздавали лишь тем, кто был на встрече, широкая общественность их не увидела.

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Глава диппредставительства также отметил, что не может лично делать выводы о том, является ли отравление провокацией. «Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств [причастности Москвы] достаточно», — подчеркнул он.

В то же время Хантсман рассказал о сильных связях между народами США и России в разных сферах, в частности в освоении космического пространства. Он также понадеялся на восстановление отношений.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и ряд европейских стран.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!