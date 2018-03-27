Россия обвинила США в злоупотреблении своими правами

США злоупотребляют своими правами как государство, принимающее штаб-квартиру ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя, комментируя высылку российских дипломатов, передает РИА Новости.

«Пришли представители американской миссии и вручили ноту, в которой объявлялось, что 12 сотрудников российского постпредства объявлены персонами нон грата за, как там было сказано, деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом. Сотрудники постпредства России при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации», — отметил он, пояснив, что основными документами, регулирующими статус персонала постпредств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года.

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«Таким образом, высылку российских дипломатов, также, как и другие недавние недружественные шаги, — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», — заявил Небензя.

Помимо этого, российский дипломат заявил, что считает «по меньшей мере странными» слова американского посла о надежде продолжать сотрудничать с Москвой на фоне последних событий.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Украина, Канада и ряд европейских стран — на момент написания материала их 24.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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