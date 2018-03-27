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Австралия присоединилась к мерам против России

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Австралия вышлет российских дипломатов вслед за другими государствами, ранее решившими отправить в Москву сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщает The Australian во вторник, 27 марта.

«Два российских дипломата, названные "скрытыми сотрудниками разведки", должны будут покинуть Австралию в течение семи дней, — говорится в совместном заявлении премьер-министра страны Малкольма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп. — Это решение — ответ на шокирующую атаку, первое нападение с использованием химического оружия в Европе со времен окончания Второй мировой войны».

Канберра присоединилась к обвинениям Лондона в адрес Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям британской стороны они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Украина, Канада и ряд европейских стран — на момент написания материала их 19.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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Предыстория: Россия обвинила США в злоупотреблении своими правами
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