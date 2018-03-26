Россия пообещала ответить всем

Москва примет ответные меры в отношении всех стран, решивших выслать российских дипломатов. Об этом заявила в понедельник, 26 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

«По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле», — сказала она.

По мнению представителя МИД, происходящее — «абсолютно тотальная и уже никем не скрываемая настоящая русофобская кампания». Захарова добавила, что Москва была готова к такому решению, а действия стран Запада — «пресловутая еэсовская солидарность».

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Ранее 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Американский посол в России Джон Хантсман назвал эти действия «самой масштабной высылкой представителей российских спецслужб в истории США».

Также в понедельник о высылке сотрудников диппредставительств объявили Украина, Канада и ряд европейских стран — на момент написания материала их 17.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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