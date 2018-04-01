У России возникли вопросы к Великобритании и Франции

Российский МИД опубликовал список из 14 вопросов, которые посольство направило британскому внешнеполитическом ведомству в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Еще 10 вопросов МИД направил во Францию.

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В частности, Россию интересует, почему ей отказали в праве консульского доступа к двум ее гражданам, пострадавшим в Великобритании. Москва также спрашивает, какие антидоты вводились Скрипалям и откуда они у британских медиков.

В списке есть вопросы об основаниях, по которым к расследованию была привлечена Франция, каким образом Париж участвует в следственных действиях и откуда информация о «российском происхождении» отравляющего вещества группы «Новичок».

Ранее 26 марта МИД Франции выслал четырех российских дипломатов. В ведомстве объяснили такое решение «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».

Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы. По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в бессознательном состоянии нашли 4 марта в сквере в английском Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт.

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