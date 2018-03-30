Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Париж заинтересован в диалоге с Москвой по всем международным проблемам. Об этом заявили в МИД Франции в связи с решением России выслать четырех французских дипломатов в качестве ответной меры на такое же решение Парижа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Франция напоминает о своей приверженности и готовности к конструктивному диалогу с Россией по всему комплексу международных вопросов», — говорится в заявлении.

Указывается, что решение Москвы выслать французских дипломатов не стало неожиданностью для Парижа, но вызывает сожаление. Принятое 26 марта МИД Франции решение о высылке четырех российских дипломатов в ведомстве объяснили «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».

26 марта о высылке российских дипломатов заявили ряд европейских стран, США, Канада и Австралия. В ответ Россия решила выслать дипломатов этих государств.

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Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы. По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в бессознательном состоянии наши 4 марта в сквере в Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт.

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