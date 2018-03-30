Россия решила выслать европейских дипломатов

Россия приняла решение о высылке европейских дипломатов в ответ на аналогичные меры ряда государств, принятые в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. О требованиях Москвы сообщают министерства иностранных дел стран Европы, передает Reuters.

В МИД Италии указали, что из России будут высланы два сотрудника дипмиссии. Им дали на сборы неделю. Также персонами нон грата объявлены по одному дипломату из Финляндии и Швеции.

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Как передает РИА Новости, об ответных мерах заявили также в МИД Польши. Москва потребовала, чтобы четверо членов польской дипмиссии покинули территорию России до 7 апреля. Будут высланы также три литовских дипломата и один латвийский, а также военный атташе Эстонии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и сократил в стране российскую дипмиссию. В ответ Москва объявила персонами нон грата британских дипломатов.

Вслед за Великобританией российских дипломатов выслали США (60 человек) и 27 других стран, в том числе Украина и Австралия. В ответ российские власти объявили персонами нон грата 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге.

Россия все обвинения в свой адрес отвергает.

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