В Кремле вспомнили русскую пословицу в ответ на высылку российских дипломатов

Россия всегда выступает за налаживание отношений с другими странами и не развязывала никаких дипломатических войн. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения со стороны США. Его слова в пятницу, 30 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия не развязывала никаких дипломатических войн, президент [Владимир] Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что «Россия остается открытой для налаживания добрых отношений».

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Россия до сих пор не объявила об ответных мерах в отношении дипломатов европейских государств, которые вместе с США выслали сотрудников российских дипмиссий, Песков вспомнил русскую пословицу. «Утро вечера мудренее», — заявил он.

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26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран Евросоюза.

В ответ российские власти объявили персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Кроме того, Москва отозвала согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после чего попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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