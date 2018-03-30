Стали известны подробности о состоянии пришедшей в себя Юлии Скрипаль

Пришедшая в себя после отравления в британском Солсбери Юлия Скрипаль уже может пить и принимать пищу. Об этом сообщает Sky News.

Как стало известно журналистам телеканала, женщина вышла из критического состояния, «она быстро идет на поправку». При этом ее отец по-прежнему находится в стабильно критическом состоянии.

29 марта британская Национальная служба здравоохранения распространила сообщение, в котором говорится, что Юлия Скрипаль пошла на поправку: она находится в сознании и может говорить.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.

Великобритания выслала 23 российских дипломата. Позже о решении объявить представителей России персонами нон грата заявили более десятка государств Евросоюза, США, Канада, а также Австралия, Украина и Молдавия. Москва пообещала ответить на высылку своих дипломатов.

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