Полиция нашла «Новичок» на двери в доме Скрипаля

Результаты экспертизы показали, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, была обнаружена на входной двери в их доме. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

В полиции рассказали, что будут подробнее изучать версию об отравлении Скрипалей дома и осмотрят в рамках расследования все близлежащие районы.

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Ранее сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипаль могли быть отравлены в то время, когда их местонахождение невозможно было отследить с помощью телефонов. В день инцидента бывший полковник ГРУ и его дочь четыре часа не выходили на связь.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломата. Позже о решении выслать представителей России заявили 16 государств Европы, США, Канада и Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергла все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.

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