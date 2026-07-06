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Из жизни
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10:43, 6 июля 2026Из жизни

Жених сыграл свадьбу с покойной невестой

В Малайзии мужчина сыграл призрачную свадьбу с умершей невестой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: SaKira Saw / Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

В Малайзии жених сыграл «призрачную свадьбу» с покойной невестой. Об этом пишет Mothership.

Блогер, известная на родине под ником SaKira Saw, и ее возлюбленный Джон должны были пожениться в ноябре. Однако 23 июня девушки неожиданно не стало. 28 июня, в последний день траурных мероприятий и похорон, Джон устроил так называемую призрачную свадьбу с SaKira Saw.

Мужчина прошел к гробу возлюбленной по дорожке, украшенной шарами и цветами с ее ростовой фигурой. На большом экране в зале крутился клип с фотографиями SaKira Saw с родными и женихом. Затем Джон надел на палец возлюбленной кольцо и расплакался.

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После «призрачной свадьбы» для гостей и жениха устроили традиционную чайную церемонию, а он разрезал свадебный торт. «Но в следующей жизни я обязательно найду тебя снова и останусь с тобой навсегда», — написал Джон на странице SaKira Saw в социальной сети.

В 2024 году сообщалось, что в Малайзии родители возлюбленных, которые попали в ДТП, поженили их призраков. 31-летний Юн Кэн Шань и 33-летняя Лээ Сюэин из штата Перак встречались три года и собирались пожениться.

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