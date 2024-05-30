Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

В Малайзии для погибших в ДТП возлюбленных устроили призрачную свадьбу

В Малайзии родители возлюбленных, которые попали в ДТП, поженили их призраков. Об этом сообщает AsiaOne.

31-летний Юн Кэн Шань и 33-летняя Лээ Сюэин из штата Перак встречались три года и собирались пожениться. Однако 24 мая они попали в аварию. Прибывшие на место медики помочь паре не смогли. Шань собирался сделать предложение Сюэин на свой день рождения 2 июля.

Родные решили указать в некрологе, что молодые люди были женаты. В понедельник, 27 мая, семьи устроили для них призрачную свадьбу перед кремацией. Этот традиционный ритуал призван объединить души влюбленных, которым не довелось стать мужем и женой при жизни. Родственники также сделали специальную свадебную фотографию Шань и Сюэин.

«Его мама спросила, собираемся ли мы наконец жениться на наших девушках. Мы только улыбнулись в ответ, потому что оба собрались сделать предложение. Теперь он никогда не сможет осуществить эту мечту», — сказал друг детства Шаня.

Ранее сообщалось, что женщина из Индонезии случайно узнала, что посетила свадьбу будущего мужа в детстве. Супруг 24-летней Ренаты Фадеа старше нее на 38 лет, брак с ней стал для него третьим.

