Женщина посетила свадьбу будущего мужа в детстве и забыла об этом

Женщина из Индонезии обнаружила, что в детстве была гостьей на свадьбе мужа

Женщина из Индонезии случайно узнала, что посетила свадьбу будущего мужа в детстве. Об этом пишет South China Morning Post.

Супруг 24-летней Ренаты Фадеа старше нее на 38 лет, брак с ней стал для него третьим по счету. Однажды она листала альбом с фотографиями со второй свадьбы мужа и внезапно обнаружила там себя. Оказалось, что в девять лет она была гостьей на свадьбе дальнего родственника, который позже и стал ее супругом.

При этом она совершенно забыла тот день в 2009 году, а также жениха с невестой. Она встретила будущего мужа снова лишь в 2019 году, к тому времени он уже восемь лет был в разводе. Они влюбились, поженились, и в 2023 году у них родился сын. Фадеа утверждает, что искренне любит 62-летнего мужа, несмотря на разницу в возрасте.

Необычной историей она поделилась на платформе TikTok. Ролик о забытой встрече с будущим мужем на его же свадьбе посмотрели больше семи миллионов раз.

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