80-летняя вдова стала встречаться с 24-летним таксистом

Daily Mirror: в Танзании 24-летний таксист завел отношения с 80-летней вдовой

80-летняя женщина из Танзании завела отношения с таксистом на 56 лет младше нее. Об этом сообщает Daily Mirror.

24-летний Джордж и 80-летняя вдова Кэтрин Томас познакомились, когда она села на его мототакси в городе Дар-эс-Салам. В тот день Томас уезжала из города на три дня, но забыла у него сумку с шестью миллионами танзанийских шиллингов (примерно 216,6 тысячи рублей). На следующий день таксист вернулся к дому Томас, но не застал ее. «Когда я вернулась, он принес мои деньги, чем завоевал мое сердце. Мне нужно было, чтобы меня любили», — рассказала Томас.

Получив забытую сумму, женщина так вдохновилась, что сделала первый шаг и попросила Джорджа встречаться с ней. «Потребовалось время, чтобы обдумать это, но я сказал "да". Критики задаются вопросом, почему я люблю кого-то такого же возраста, как моя бабушка, но меня это не волнует», — объяснил свое согласие Джордж.

Кэтрин познакомила Джорджа со своими пятерыми детьми в возрасте от 35 до 43 лет. Их удивила разница в возрасте пары, но они приняли выбор матери. Однако мезальянс по-настоящему шокировал родных Джорджа. Его сестра Мэри лишь недавно начала смиряться с новой девушкой брата, но считает, что влюбленные «путают безумие с любовью».

Многие знакомые и пользователи в сети обвиняют Джорджа в том, что его интересуют деньги Томас, однако она говорит, что причина критики их союза лишь в том, что люди «всегда хотят разрушить что-то хорошее». По ее словам, без Джорджа ее жизнь будет бессмысленна.

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