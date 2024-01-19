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09:43, 19 января 2024Из жизни

25-летняя девушка влюбилась в 71-летнего пенсионера и получила обидное прозвище

Daily Mirror: в Канаде девушка влюбилась в пенсионера на 46 лет старше нее

Кадр: Love Don't Judge / YouTube

Жительница Канады влюбилась в мужчину на 46 лет старше нее и столкнулась с осуждением. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя Фабьен, медийная личность и ведущая из города Монреаль, познакомилась с 71-летним бизнесменом на пенсии Дэнисом на благотворительном мероприятии. Как утверждает девушка, она сразу заметила, что пенсионер отличается от других мужчин манерой речи и поведением. «Он показался мне невероятно привлекательным для человека его возраста. Он был очарователен, и я влюбилась в него», — говорит она.

Дэнис признался, что последние 22 года встречался с женщинами моложе себя. Поэтому, как только он увидел Фабьен, сразу понял, что хочет быть с ней. Мужчина взял у девушки номер телефона, и в скором времени пара сблизилась и стала жить вместе. Фабьен, как и ее избранника, не смущает 46-летняя разница в возрасте. Она регулярно рассказывает об отношениях в социальных сетях, из-за чего нередко сталкивается с осуждением и получает обидные прозвища.

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Так, многие пользователи называют Фабьен золотоискательницей, а Дэниса — стариком, которого скоро не станет. Однако пара предпочитает игнорировать колкие комментарии в свой адрес и наслаждается временем, проведенным вместе. «Мы сами построили свою жизнь, и я бы ни на что ее не променяла. Нам весело вместе», — заявляет Фабьен.

Ранее сообщалось, что 20-летняя пользовательница сети по имени Элли Липтрот влюбилась в мужчину на 23 года старше нее и стала мачехой его детей-подростков. Многие люди уверены, что девушка не может воспитывать детей, которые ненамного младше нее.

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